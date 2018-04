Joyriders rijden deelwagen in de prak 09 april 2018

In Antwerpen is een wagen van autodeelconcept Poppy afgelopen weekend betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval. De bestuurder had een rood licht genegeerd en moest vervolgens uitwijken voor een auto die hem kruiste (en wél groen licht had). De deelwagen ramde een verkeerslicht en een ander voertuig en belandde op z'n zij. "Getuigen zagen hoe vier inzittenden uit de auto klommen via het passagiersraampje en de benen namen", zegt de lokale politie. "Met de gegevens van Poppy kunnen we achterhalen wie er achter het stuur zat, al is die info wellicht vervalst." Begin februari werd nog een Poppy-deelauto in de prak gereden op een Antwerpse parking, ook toen konden de drie inzittenden wegglippen voor de politie arriveerde. "We werken samen met politie en parket, opdat de verdachten zo snel mogelijk opgepakt kunnen worden", klinkt het bij Poppy. (BSB)

