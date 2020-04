Exclusief voor abonnees Jovic (real) riskeert gevangenisstraf voor schenden quarantaineregels 17 april 2020

Luka Jovic (22) - ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois bij Real Madrid - moet in Servië voor de openbaar aanklager verschijnen omdat hij de quarantaine-regels heeft geschonden. Jovic moest een dikke maand geleden in zelfquarantaine in Madrid, maar vloog toch naar Servië om de verjaardag van zijn vriendin te vieren. Dat kan hem een boete tot 1.275 euro opleveren of zelfs een gevangenisstraf van drie jaar. (FDZ)