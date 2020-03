Exclusief voor abonnees Jovic ontkent bewuste schending van quarantaine voor feestje vriendin 21 maart 2020

De storm aan negatieve reacties was groot. Daarom heeft Luka Jovic zich gisteren geëxcuseerd voor het overtreden van de regels omtrent thuisisolatie. De 22-jarige aanvaller van Real Madrid zegt dat hij slecht ingelicht werd over wat wel en niet mocht. Jovic werd net als alle andere spelers van De Koninklijke in quarantaine geplaatst. Maar de Serviër vloog naar zijn vaderland om de verjaardag van zijn vriendin te vieren. Hij riskeert gerechtelijke vervolging. "Het spijt mij heel erg dat sommige mensen hun job niet goed deden en me geen precieze instructies over zelfisolatie gegeven hebben", aldus Jovic op Instagram - de post is intussen verwijderd. "Ik wil me verontschuldigen bij de mensen die ik eventueel in gevaar gebracht zou kunnen hebben. Het is jammer dat men nu over mij schrijft, terwijl het over dokters en medisch personeel zou moeten gaan. Zij zijn de helden in deze moeilijke tijden. Ik hoop dat we dit samen zullen overwinnen. Servië heeft al mijn steun." (FDZ)

