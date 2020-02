Exclusief voor abonnees Joveljic onzeker, Chadli in de spits? 22 februari 2020

00u00 0

"We lachen er stilaan mee", aldus Frank Vercauteren. Uit miserie dan toch: Anderlecht blijft maar medische problemen ondervinden. Derrick Luckassen (knie) is minstens een maand out. Nieuwkomer Kemar Lawrence mist ritme, terwijl Dejan Joveljic (enkel) en Elias Cobbaut (heup) deze week niet trainden. "Er zijn meer afwezigen dan aanwezigen." Nacer Chadli (kuit) was er gisteren wel opnieuw bij, mocht Jovelic niet fit geraken, dan moet hij mogelijk depanneren in de spits. "Al zijn Amuzu, Pjaca of Bakkali ook opties."

