Joske Vermeulen dealt drugs

De befaamde 'Joske Vermeulen' blijkt niet alleen bekend te zijn als alter ego van wijlen Gaston Berghmans: het is ook een bekende drugsdealer in Blankenberge. Dat bleek gisteren in de Brugse rechtbank. De 24-jarige O.G. had op Facebook een account aangemaakt onder die welluidende naam om cannabis aan de man te brengen, ook aan minderjarigen. Zijn eigen stiefzus verlinkte hem. "Er zijn veel drugs te vinden in zijn kamer", zei ze aan de politie. "Dat deed ze uit wraak omdat ze vond dat ik me niet netjes gedroeg thuis, maar ze zit zelf aan de drugs", reageerde O.G. gisteren. De twintiger vroeg om een werkstraf, waar de rechter niet meteen voor te vinden was. In 2015 kreeg hij voor dezelfde feiten al een werkstraf, maar terwijl hij die nog aan het uitvoeren was, begon hij opnieuw te dealen. (JHM)

