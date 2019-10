Exclusief voor abonnees Joshua van 'Temptation Island' heeft acteerjob beet 15 oktober 2019

00u00 0

Joshua Feytons, die vorig jaar bekend raakte als verleider in 'Temptation Island', heeft een eerste acteerklus beet. Hij speelt een rol in 'Fitgirls', een achtdelige comedyserie van de Nederlandse omroep PowNed, die vanaf 18 oktober online te zien is op YouTube en op de website van NPO3. "Mijn eerste rol in een serie. Nooit durven dromen dat ik deze kans zou krijgen", mijmert de twintiger op Instagram. De reeks volgt de 19-jarige Robin (gespeeld door de Nederlandse actrice May Hollermann), die net als de 'fitgirls' op Instagram een strak lijf wil. Daarom neemt ze een abonnement bij een hippe sportschool. Ze valt meteen als een blok voor de knappe Gio, die vertolkt wordt door Joshua. De ex-verleider liet eerder al weten dat hij graag zou acteren. (KD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen