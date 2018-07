Joseph Paintsil (Genk) Gevolgd door half Europa 24 juli 2018

00u00 0

Achternagezeten door half Europa slaagde Racing Genk er toch in om Joseph Paintsil (20) naar de Luminus Arena te halen. De verwachtingen voor de jonge Ghanese international liggen hoog. Hij moet de evenknie van Leandro Trossard worden op de rechterflank. Snel, technisch sterk en een neus voor goals. Eens op kruissnelheid kan Paintsil een belangrijk wapen worden voor de Genkse aanval. Bij Ferencvaros was hij vorig seizoen goed voor 10 goals en 7 assists in 27 wedstrijden. Als hij straks die statistieken ook in de Luminus Arena haalt, wrijft Clement zich in de handen. (KDZ)

HLN