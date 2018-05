José De Cauwer "Is recuperatie bij Froome al top?" 26 mei 2018

"Volgens mij maakt het niet uit wie nog een ploeg heeft en wie niet. We zijn de voorlaatste dag van de Giro, we krijgen een rit van meer dan 200 kilometer met opnieuw drie zware beklimmingen: wie nog het frist is, zal het halen. Froome heeft natuurlijk de beste papieren. De enige bedenking die ik nog heb, en waar Dumoulin zich moet aan optrekken, is dat Froome de dag na zijn ritzege op de Zoncolan ook een dip kende. Misschien is hij nog niet helemaal top en is zijn recuperatie nog wat minder." (BA)

