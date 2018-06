Jos Daerden keert terug naar politiek 05 juni 2018

00u00 0

De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen staat altijd garant voor enkele bekende namen die voor de politiek kiezen. Nieuw in dat lijstje is ex-voetballer en trainer Jos Daerden, die voor Open Vld in Bilzen op de kieslijst zal staan. Daerden, intussen 63, was 20 jaar geleden al raadslid voor VLD in Tongeren, en maakt nu z'n comeback. Nu komt hij op voor Beter Bilzen, een open stadslijst van Open Vld en onafhankelijken. "De tijd dat ik raadslid was in Tongeren was leerrijk", vertelt hij. "In de politiek moet je over de grenzen van partijen heen durven te denken, daar kan ik me in vinden." (LXB)

HLN