Joris Van Severen 20 juni 2020

Wakkenaar Joris Van Severen (1894-1940) werd thuis Franstalig opgevoed, maar onder invloed van de dorpspastoor ontpopte hij zich tot flamingant. Hij vocht mee in WO I en maakte er deel uit van de Frontbeweging. Na de oorlog ging hij in de politiek en werd hij een van de voordragers van het Vlaams-nationalisme. Hij richtte in 1931 het Verdasino (Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen) op: een op het fascisme geïnspireerde vereniging met een antidemocratisch programma en antisemitische trekjes. Er was ook een militietak en de leden droegen uniformen.

