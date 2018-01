Jorik Hendrickx pas 10de op EK kunstschaatsen 20 januari 2018

Het was in Moskou niet het EK van Jorik Hendrickx. Nadat de 25-jarige kunstschaatser woensdag al ten val kwam tijdens de korte kür, ging hij gisteren ook twee keer in de fout bij zijn sprongen. Gevolg: een tiende plek. Over drie weken krijgt hij een herkansing op de Winterspelen.

