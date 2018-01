Jorik Hendrickx op medaillejacht EK kunstschaatsen 17-21 januari in Moskou 00u00 0

Valt België voor het eerst sinds Kevin Van der Perren in 2009 brons greep op het EK kunstschaatsen nog eens in de prijzen? Goed mogelijk, maar dan mag Jorik Hendrickx (25) vandaag en vrijdag in Moskou niet in de fout gaan. Zijn zus Loena (18) begint er morgen aan.

