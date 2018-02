Jorik Hendrickx elfde na korte kür 17 februari 2018

00u00 0

Wanneer u dit leest, zitten de Winterspelen voor kunstschaatser Jorik Hendrickx er al op en als hij het in de vrije kür afgelopen nacht net zo goed deed als gisteren in zijn korte kür, dan zal hij woensdag als een tevreden man zijn zus Loena kunnen aanmoedigen. De 25-jarige Arendonkenaar reed gisteren in de Ice Arena op de tonen van 'Je suis malade' van Francesco Di Cello naar de elfde plek, met een score van 84.74 punten. Op een zucht van zijn PR (85.15 ptn). "Ik heb nooit een betere kür gereden, denk ik", straalde hij. "Alle passenreeksen, alle pirouettes en alle sprongen waren er. Jammer dat me dit niet op het EK is gelukt, anders was ik wel richting medailles gegaan." Op dat EK werd Hendrickx pas tiende. De Japanse titelverdediger Yuzury Hanyu (111.68 ptn) leidde gisteren na de korte kür, voor de Europese kampioen Javier Fernandez (107.58 ptn). (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN