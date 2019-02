Jordi Van den Eynden duikt onder de acht seconden op de 60m horden 11 februari 2019

Jordi Van den Eynden overtrof op de IFAM indoor in Gent zaterdag zijn stoutste verwachtingen. In de reeksen knalde hij naar een dik persoonlijk record van 7.98. Als bonus mocht de Stabroekenaar de finale in het hoofdprogramma lopen. Junioren Maarten Saeres (6.96) en Janie De Naeyer (7.60) verpulverden hun record op de 60m.

