Jordan Lukaku 05 september 2018

Lazio heeft Jordan Lukaku (24) niet opgenomen in zijn selectie voor de poulefase van de Europa League. Hij is al maandenlang out met een knieblessure. Lazio zette hem ook niet op de spelerslijst voor de Serie A. Lukaku is aan het laatste jaar van zijn contract bezig in Rome. (SJH)