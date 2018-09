Jordan Lukaku vergeet proces "want hij heeft er zoveel" 04 september 2018

Profvoetballer Jordan Lukaku (24) heeft in de Brugse politierechtbank verzet aangetekend tegen twee veroordelingen die hij twee jaar geleden opliep. Volgens het Openbaar Ministerie gebeurde de aantekening van het verzet laattijdig, maar daar had de jongere broer van Romelu een goede uitleg voor. "Hij had zoveel vonnissen in die periode, dat hij niet meer wist om welk het ging", vertelde zijn advocate. "Bovendien had hij nog nooit van de verzetsprocedure gehoord." Op 30 juni 2016 werd Jordan veroordeeld tot een maand rijverbod voor een reeks snelheidsovertredingen op de E40. De speler van Lazio Roma speelde toen nog voor KV Oostende en werd liefst zes keer geflitst met snelheden tot 164 km/u. Op 3 oktober van dat jaar kreeg hij 15 maanden rijverbod omdat hij z'n rijbewijs niet inleverde na een eerder vonnis. Beide veroordelingen werden bij verstek uitgesproken, maar Lukaku wil nu een mildere straf bekomen. Aangezien hij maanden geleden al op de hoogte was, is het volgens het parket daarvoor te laat. Op 1 oktober beslist de politierechter of Jordan een nieuw proces krijgt. (SDVO)

