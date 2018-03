Jordan Lukaku valt in bij winnend Lazio 16 maart 2018

Jordan Lukaku kan met een gerust gemoed uitkijken naar de selectie van Roberto Martínez vanmiddag: hij zit in de kwartfinale. Twintig minuten voor tijd mocht de linksachter, die zijn basisplek verloren had na enkele zwakke prestaties, invallen bij Lazio om de 0-1-voorsprong tegen het Dinamo Kiev van Dieumerci Mbokani veilig te stellen. Pas in het slot viel de verdiende 0-2 - voordien toonde Lazio véél te weinig efficiëntie. Vandaag (13u) vindt de loting plaats in Nyon. Die van de Champions League om 12u. (PJC)