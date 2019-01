Jordan Lukaku toch niet naar Newcastle 26 januari 2019

Toch geen twee Lukaku's in de Premier League. De deal tussen Lazio en Newcastle sprong gisteren op het laatste moment af. Jordan Lukaku (24) was nochtans naar Newcastle afgereisd voor zijn medische testen. De club wil niet bevestigen of het probleem daar lag. Lukaku sukkelde het voorbije jaar met de knie. Hij was een toptarget van Newcastletrainer Rafa Benitez. Die weigerde op de persconferentie in te gaan op het thema. (KTH)