Jordan Lukaku titularis af na slappe vertoning 15 maart 2018

00u00 0

Het ziet ernaar uit dat Lazio Roma zich vanavond in Kiev zonder Jordan Lukaku zal trachten te kwalificeren voor de kwartfinales. De Rode Duivel werd afgelopen weekend na een slappe vertoning voorbij het uur vervangen op het veld van Cagliari en is daarmee voorlopig opnieuw titularis af. Zo blijft het pendelen tussen de bank en de basiself voor Lukaku, die dit seizoen in de Serie A negen keer mocht starten en 14 keer fungeerde als invaller. Op links krijgt Lulic zo goed als zeker de voorkeur op Lukaku, die mogelijk in de loop van de match tegen Dinamo in het veld zal gebracht worden. Lazio moet een 2-2-gelijkspel uit de heenmatch zien om te zetten in de kwalificatie voor de kwartfinales. Daarbij kan het rekenen op de herstelde Marusic, die sinds eind februari langs de kant stond met een spierblessure. Ook Ex-Genkenaar Milinkovic is na enkele dagen rust opnieuw fit om aan de aftrap te verschijnen. (TTV)

