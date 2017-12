Jordan Lukaku scoort voor Lazio 00u00 0

In de serie A zette Jordan Lukaku als basisspeler met de openingstreffer na 55 minuten Lazio Roma op weg naar een vlotte 4-0-zege tegen staartploeg Crotone. Lazio klom zo na 18 speeldagen naar de vijfde plek in de stand. Stadsgenoot AS Roma kon met Radja Nainggolan negentig minuten lang op het veld van Juventus geen brokken maken en verloor met 1-0