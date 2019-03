Jordan Lukaku ontsnapt aan 16 maanden rijverbod 02 maart 2019

00u00 0

Profvoetballer Jordan Lukaku (24) is in de Brugse beroepspolitierechtbank ontsnapt aan de 16 maanden rijverbod die hij drie jaar geleden kreeg voor liefst 6 snelheidsovertredingen en het niet-inleveren van zijn rijbewijs. De jongere broer van Romelu werd onder meer op de E40 geflitst aan een snelheid van liefst 164 km/uur. Vorige zomer tekende Jordan verzet aan tegen de straffen, maar dat werd door de politierechter onontvankelijk verklaard. De linkerflankspeler van Lazio Roma zou immers al maanden op de hoogte geweest zijn van de vonnissen, wat zijn advocate in beroep betwistte. De beroepspolitierechter oordeelde gisterenmorgen dat het verzet van Lukaku wel degelijk tijdig werd aangetekend. De rechtbank moest zo opnieuw oordelen over die feiten, maar die waren intussen 1,5 jaar verjaard. (SDVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN