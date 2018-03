Jordan Lukaku haakt af 24 maart 2018

00u00 0

Slecht nieuws voor Jordan Lukaku. De linksachter van Lazio is met last aan de knie teruggestuurd naar Rome. "Hij zal daar een specifieke behandeling krijgen", zei bondscoach Martínez. Beter nieuws was er voor Courtois. "Zijn dijblessure evolueert gunstig. Hij reageert goed op de behandeling, maar blijft wel individueel trainen." Courtois verscheen na een uur op het veld en trainde nog tien minuten apart voor de ogen van de fans. "Ook Vermaelen traint individueel. We hebben alle informatie gekregen van Barcelona en hij wordt dag na dag geëvalueerd. Hij heeft een stevige trap op de enkel gekregen, maar ik denk dat hij ten laatste zondag kan aansluiten. Fellaini krijgt nog een aangepast programma." (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Courtois

sportdiscipline

voetbal

sport

Rome

Lazio

Barcelona

Vermaelen