Jordan Lukaku bekroont rentree met assist winninggoal 28 oktober 2019

00u00 0

Jordan Lukaku is nog voetballer. De broer van Romelu maakte gisteravond in Firenze zijn eerste minuten in ruim negen maanden. Een aanslepende knieblessure deed hem bijna heel 2019 missen. Lukaku kwam op het uur de Bosniër Senad Lulic vervangen op links. En het werd een rentree met gouden randje: in de slotminuten zag Lukaku zijn prima voorzet ingekopt door de onvermijdelijke Immobile. Een betwistbaar doelpunt, want daarvoor had Lukaku al dan niet een fout begaan. Na ellenlang VAR-beraad ging het Lazio-feestje door. En in blessuretijd had Lukaku nog een goeie actie in huis. Na een dubbelpass met Luis Alberto ging de bal op de stip wegens hands. Penalty, maar Caicedo miste. Daarvoor had Fiorentina-spits Chiesa op het halfuur de openingstreffer van Correa uitgewist. Lazio klimt naar de zesde plaats met 15 op 27. (ODBS)

