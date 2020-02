Exclusief voor abonnees Jordan in tranen bij afscheid Kobe Bryant 25 februari 2020

In het Staples Center in Los Angeles is emotioneel afscheid genomen van basketballegende Kobe Bryant en zijn dochter Gianna, die vorige maand stierven in een helikoptercrash en twee weken geleden al in intieme kring werden begraven. Meer dan 20.000 rouwenden waren aanwezig, onder wie LeBron James, Alicia Keys, Beyoncé en LL Cool J. Die andere basketballegende Michael Jordan liet zijn tranen de vrije loop. Kobes weduwe Vanessa kreeg de hele zaal stil: "Wij waren twee perfecte imperfecte mensen die een familie waren begonnen en onze lieve, geweldige meisjes opvoedden. Voor hij stierf, stuurde hij nog hoe hij meer tijd samen wilde doorbrengen."

