Joran Vliegen naar kwartfinale dubbel gemengd 08 juli 2019

Joran Vliegen en zijn Chinese partner Saisai Zheng wonnen zaterdag in hun tweede ronde van het dubbel gemengd met 6-4, 7-5 van het tweede reekshoofd Rojer-Schuurs en krijgen nu te maken met het Britse duo Hoyt-Silva. Een eventueel duel met het fel gehypete duo Andy Murray-Serena Williams, die zaterdag onder grote belangstelling hun eerste ronde met 6-4, 6-1 tegen Mies-Guarachi tot een goed einde brachten, zit er pas in de finale in. (FDW)