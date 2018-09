Joost, de man van Lies Lefever: "Hoe het nu zou zijn als Liesje nog leefde? Kei-slecht. De hel" Redactie

01 september 2018

00u00

Bron: De Morgen 0 De Krant Zo'n zeven maanden geleden overleed cabaretière Lies Lefever na een ongelukkige val thuis. Een tragische uitloper van heel wat ongelukkige jaren, vechtend tegen haar demonen - drank onder meer - en haar trauma van wegwerpkindje. "Dat hoofd van haar blééf maar malen. Ze was op zoek naar rust. Dan ben je vatbaar voor verdovende middelen." Een monoloog van een weduwnaar.

"Ik viel altijd op sociaal vlotte, grappige meisjes", vertelt Joost. "En zij viel op slimme, lieve grote jongens. Kwam dát goed uit. (lacht) We leerden elkaar rond de eeuwwisseling kennen, denk ik. Eigenlijk zijn we een internetkoppel. Nog voor Tinder hebben we elkaar ontmoet op Rendezvous.be. (lacht) Niet per se om een lief te zoeken, trouwens. Meer om mensen te zoeken met wie je kon afspreken om iets leuks te doen. We werden moderne pennenvrienden. Zij schreef graag, veel en goed. Af en toe spraken we af in Antwerpen, soms hoorde ik wekenlang niets van haar. Liesje had veel vrienden.

"Voor ik Liesje leerde kennen, was ik redelijk nerdy. Niet erg sociaal ingesteld ook. Ik was het type dat te lang bleef rondlopen met een veel te korte broek. Traag van puberaal begrip en onhandig. In het begin van het middelbaar behoorde ik nog tot het coole vriendenclubje, maar met de jaren schoof ik steeds meer op naar de marge. (lacht) Het hele jongens-meisjesgedoe ging me erg moeizaam af. Ergens wilde ik wel een wilder en sociaal leven: ik viel altijd op meisjes die zo'n leven leidden. Maar ik durfde hen zelden aan te spreken, omdat ik dacht dat ze me sowieso niet zouden zien staan. Liesje was eigenlijk ook zo'n meisje. Maar zij nam me op sleeptouw."

HLN