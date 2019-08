Exclusief voor abonnees Joodse meisjes mogen geen lange broek dragen 10 augustus 2019

Joods-orthodoxe scholen in Antwerpen leggen verregaande kledingvoorschriften op aan leerlingen én hun ouders. Een twitteraar verspreidde het formulier dat ouders bij een inschrijving moeten tekenen. De tweet was gericht aan Assita Kanko (N-VA), die de moslimgemeenschap vaak de levieten leest over het gebrek aan respect voor vrouwen.

