Jongste zoon Jean-Claude Van Damme voor rechter 18 augustus 2018

De jongste zoon van acteur Jean-Claude Van Damme is in Amerika voor de rechter verschenen. De 22-jarige Amerikaanse Belg Nicholas Van Varenberg had vorig jaar in september zijn co-huurder met een mes bedreigd in zijn appartement in Phoenix. Volgens de politie werd hij boos omdat zijn huisgenoot de deur opende voor iemand die had aangebeld. Het slachtoffer wilde daarna weglopen, maar Van Damme junior belette dat. Als klap op de vuurpijl bracht hij zichzelf nog meer in de problemen door erg moeilijk te doen tijdens zijn arrestatie. Alsof dat nog niet voldoende was, trof de politie in zijn appartement ook nog eens wiet aan. Van Varenberg pleit schuldig voor de bedreigingen, het gevangenhouden én het drugsbezit . Op 3 oktober kent hij zijn straf. De Amerikaanse media vermoeden dat hij met een voorwaardelijke straf zal wegkomen. (JEW)

