Jongste Vietnamese slachtoffers in Essex waren 15 09 november 2019

De 39 Vietnamese migranten die eind oktober dood aangetroffen werden in een koelwagen in Essex, zijn officieel geïdentificeerd. Het gaat om 31 mannen en acht vrouwen. Het oudste slachtoffer is 44, de jongste twee zijn jongens van 15 jaar. De meeste slachtoffers komen uit de provincies Ha Tingh (10) en Nghe An (20).

