Jongste podium in 40 jaar voorjaarsklassiekers 05 april 2018

Fabio Jakobsen (21), Pascal Ackermann (24) en Christopher Lawless (22) zorgden voor een straffe stoot in de Scheldeprijs. Met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 270 dagen vormden zij het jongste podium in een voorjaarsklassieker sinds Nokere Koerse in 1974. Freddy Maertens, Pierino Gavazzi en Ronald De Witte waren toen samen 22 jaar en 55 dagen. (KDZ)

