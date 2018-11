Jongste parlementslid kan huur in Washington niet betalen 12 november 2018

00u00 0

Na de midterms in de VS gaan er heel wat verkozenen op zoek naar een stek in Washington. Maar met een gemiddelde huurprijs van 1.900 euro per maand voor een eenslaapkamerflat is de hoofdstad voor sommigen wel erg duur. Zo bekent Alexandria Ocasio-Cortez, die met haar 29 het jongste lid ooit in het Huis van Afgevaardigden wordt, dat ze zich zo'n onderkomen voorlopig niet kan veroorloven. Als parlementair verdient ze zo'n 150.000 euro per jaar, maar op de eerste betaling is het nog drie maanden wachten en intussen moet ze het doen met de 23.373 euro die ze vorig jaar verdiende door naast haar job van buurtwerkster bij te klussen als dienster in een restaurant. "Ons verkiezingssysteem is er niet op gericht dat mensen uit de werkende klasse een leidinggevende functie veroveren", zo klaagt ze aan in een tweet - om daar meteen aan toe te voegen dat ze "wel iets zal regelen" en dat niemand zich zorgen moet maken om haar. (GVV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over VS

Washington