Jongste dochter van Kristel maakt debuut bij 'Samson & Gert'

Showbizz-bloed zit in de genen. Zaterdag ging de 27ste 'Samson & Gert Kerstshow' in première in het Plopsa Theater in De Panne. Voor vakmannen als Gert Verhulst en Koen Crucke is dat gesneden koek. Maar voor Lily (11), de jongste dochter van Kristel Verbeke en Gene Thomas, was het de allereerste keer dat ze op het podium stond. Mama Kristel en zus Nanou (12) - haar grootste fans - supporterden vanuit het publiek. De 'Samson & Gert Kerstshow' werd dit jaar trouwens voor het eerst geschreven door Viktor Verhulst, de zoon van Gert.

