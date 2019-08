Exclusief voor abonnees Jongste debutant bij Duivels sinds Lukaku? 31 augustus 2019

00u00 0

"Nee, dit had ik niet zien aankomen." Yari Verschaeren werd gisteren door bondscoach Roberto Martínez geselecteerd voor de nationale ploeg. Als hij vrijdag tegen San Marino zijn eerste minuten als Rode Duivel verzamelt, is de Anderlecht-youngster met zijn 18 jaar en 54 dagen de jongste debutant sinds Romelu Lukaku in 2010. Wat het nog straffer zou maken, is dat Verschaeren pas 279 dagen geleden zijn opwachting maakte in de Belgische eerste klasse: toen op STVV (4-2). Martínez vindt niet dat het te snel gaat voor Verschaeren. "Yari is de toekomstige ambassadeur van het Belgische voetbal." Ook Benito Raman (24) van Schalke 04 mag zich dinsdag voor het eerst melden bij de nationale ploeg. (PJC/NP)

