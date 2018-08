Jongste burgemeester moet het rustiger aan doen 29 augustus 2018

Francesco Vanderjeugd, sinds 2013 de jongste burgemeester van ons land, heeft gisteren een filmpje verspreid vanuit het ziekenhuis in Roeselare. Daar heeft de burgervader van Staden zich laten opnemen. In het filmpje zegt de 30-jarige lijsttrekker van Open Vld: "Net als een broze tak aan een boom ben ik ook soms kwetsbaar en breekbaar." Hij kondigde aan het rustiger aan te doen, tot het einde van dit jaar. "Want ik ben op een punt gekomen dat ook mijn veerkracht zijn grenzen heeft bereikt. Ik ben de afgelopen jaren te vaak aan mezelf voorbijgegaan en heb te weinig aandacht geschonken aan de signalen die mijn lichaam me gaf." Zijn woordvoerder verwees onder meer naar de dood van zijn moeder, "waarbij hij niet de tijd heeft gehad om dat te verwerken." Recent ondernam hij nog een fietstocht naar Lisieux om alles op een rijtje te zetten, en dat heeft ook veel van zijn lichaam gevergd. "Ik weet dat dit niet het ideale moment is, maar dit moest ik met jullie delen nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober", aldus de burgemeester. Recent kwam Vanderjeugd ook in het nieuws omdat hij de liefde had gevonden bij Justine Decadt, wier zus omkwam bij de aanslag in New York van 2017. (NV)

