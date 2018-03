Jongste brouwer van België (17) trekt met bier naar VS 02 maart 2018

Jan Panneels, een 17-jarige brouwer uit Lennik, wil zijn bier Janimal in de VS lanceren. Komende zomer trekt hij de oceaan over om zijn creatie te verspreiden. In iets meer dan een jaar heeft de tiener al 8.000 liter verkocht. "Voor nieuwe uitdagingen moet ik in de VS zijn", zegt hij. "Ik sta soms achter de toog van het café 'In de verzekering tegen de grote dorst' (verkozen tot beste café ter wereld, red.). Daar komen vaak Amerikanen. Telkens als ze mijn Janimal drinken, vragen ze me wanneer ik eindelijk eens naar hen kom. In augustus trek ik voor enkele maanden naar de oostkust voor een uitwisselingsproject op school. Dan kan ik natuurlijk ineens contacten leggen bij de Amerikaanse biermarkt. Ik heb alleen nog een importeur nodig." (MEN)

