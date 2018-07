Jongste Benetton (74) overleden 11 juli 2018

Carlo Benetton, de jongste telg uit het gezin dat het modemerk creëerde, is overleden. Hij werd 74 jaar. Benetton was ziek en stierf in zijn woning in Treviso. Met zijn broers Luciano en Gilberto, en zijn zus Giuliana, stond Carlo Benetton in 1985 aan de wieg van het bedrijf. De idee voor een eigen modemerk kwam van Luciano, de oudste broer. 'United Colors of Benetton' beleefde eind vorige eeuw zijn hoogdagen, onder meer dankzij de spraakmakende reclamecampagnes van fotograaf Oliviero Toscani. Het succes van Benetton is echter tanende. Het concern leed vorig jaar 180 miljoen euro verlies. Eind vorig jaar nam de 83-jarige Luciano opnieuw de leiding.

