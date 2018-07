Jongetjes van 8 en 9 op nippertje gered uit zee 24 juli 2018

In Koksijde hebben strandredders gisteren twee kinderen uit het Henegouwse Lessines nog net kunnen redden. De twee hadden samen met twee andere kinderen een zandbank opgezocht, terwijl hun vader zich - van geen kwaad bewust - op het strand had neergelegd. Ze werden verrast door de onderstroom. Eén van hen raakte bewusteloos en moest gereanimeerd worden, de andere was in shock en onderkoeld. Ze brachten de nacht door in het ziekenhuis, maar zijn niet langer in kritieke toestand.

HLN