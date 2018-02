Jongetje van fiets gesleurd bij ontvoeringspoging 13 februari 2018

Een leerling van een basisschool in Kasterlee is nipt ontsnapt aan een ontvoering. Het jongetje fietste vorige vrijdag naar school met twee vriendjes toen een man hem plots vastgreep op een verlaten weg. De jongen begon te schreeuwen en kon zich losrukken. "We hebben onmiddellijk de politie verwittigd", vertelt burgemeester Ward Kennes (CD&V). "We beschouwen dit als zeer onrustwekkend. De motieven van de man zijn nog niet duidelijk. Mogelijk wordt er deze week nog een robotfoto van de dader opgesteld." Het gemeentebestuur stelde samen met de politie ook een brief op die de scholen nog konden uitdelen. "Daarin staat dat ouders de kinderen het best kunnen begeleiden naar school. We roepen op tot extra waakzaamheid, maar we willen geen paniek zaaien", aldus nog de burgemeester. De politie wil geen enkele informatie kwijt over de zaak. Enkele weken geleden probeerde in het nabijgelegen Oud-Turnhout ook al een man een meisje mee te lokken in zijn auto. In die zaak is voor zover bekend nog geen spoor van de dader. (MVBO)

