Jongetje Tiense Suiker is vermist 08 maart 2018

De bekende cassonade-verpakking van Tiense Suiker ziet er even anders uit. Het jongetje dat normaal aan tafel zit, klaar om in een pannenkoek te bijten, is spoorloos. Aanleiding is een campagne van Child Focus. De organisatie die zich inzet voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen blaast dit jaar 20 kaarsjes uit en roept iedereen via Tiense Suiker op om hun opsporingsberichten te delen op Facebook. "Geef de hoop nooit op, samen vinden we ze wel", klinkt het.

