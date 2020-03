Exclusief voor abonnees Jongetje (5) sterft na ongeval met tractor op boerderij 19 maart 2020

00u00 0

Door een spijtig ongeval op een boerderij in het West-Vlaamse Ingelmunster is gisteren een 5-jarig jongetje overleden. Het kind zat samen met zijn vader in de tractor. Bij het achteruitrijden viel hij plots uit de cabine, die nochtans gesloten was. Het jongetje kwam onder de wielen van de tractor terecht. Een ambulance en mugteam snelden ter plaatse, maar het kind overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. (LSI)