Jongetje (10) doodgereden terwijl hij straat oversteekt 04 december 2019

Een tienjarig jongetje is gistermiddag in Elsene (Brussel) aangereden door een bestelwagen. Het jongetje raakte levensgevaarlijk gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde om 15.25 uur op een kruispunt, toen de jongen de straat overstak. De bestuurder, een 26-jarige man, bleek alvast niet onder invloed. De man werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij een nacht in observatie zal blijven. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. (WHW)