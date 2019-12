Exclusief voor abonnees Jongetje (1,5) raakt met hand gekneld tussen roltrap 02 december 2019

In het Wijnegem Shopping Center is zaterdag omstreeks 15 uur een jongetje van 1,5 jaar met zijn hand tussen een roltrap geraakt. Het kind was aan het spelen bij de fontein aan de C&A. Op een onbewaakt moment ging hij naar de roltrap en stak hij zijn handjes ertussen. De roltrap viel na enkele seconden stil, maar de jongen geraakte gekneld met één hand. Brandweer, ambulances en mug-ploegen snelden meteen ter plaatse. "De roltrap moest deels gedemonteerd worden", klinkt het bij de politie van de zone Minos. "Na een halfuur kon het kindje bevrijd worden. Hij werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis." Het jongetje is buiten levensgevaar.