Jongerenvertegenwoordigers Herlinde (26) en Nele (19) naar klimaattop: “Jullie moeten het oplossen, zei hoge pief. Pardon? Híj moet het doen” Sven Spoormakers

08 december 2018

00u00 4 De Krant Eens stevig op tafel kloppen, dát gaan de Vlaamse VN-jongerenvertegenwoordigsters Nele Van Hoyweghen (19) en Herlinde Baeyens (26) straks doen op de klimaattop in Katowice. Want de jeugd is het beu, zeggen ze. "98% van de jongeren is bezorgd, héél bezorgd over het klimaat."

Het klimaat verandert - traag, maar zeker. Het besef dat er een probleem is met de stijgende temperatuur, groeit ook - net zo traag, maar net zo zeker. "De eerste klimaattop was in 1992. Ik ben in 1992 geboren. We zijn er dus al een hele generatie over aan het praten, en nog altijd is het niet opgelost. Doe er nu iets aan: dat is onze belangrijkste eis", zegt Herlinde Baeyens, die bij afvalintercommunale Interza werkt en één van de twee VN-jongerenvertegenwoordigsters van de Vlaamse Jeugdraad is. "Ons belangrijkste aandachtspunt is 'intergenerationele' solidariteit. Met andere woorden: de machthebbers van nu moeten rekening houden met ónze toekomst en die van de generaties die na ons komen", pikt collega-vertegenwoordigster Nele Van Hoyweghen in. Zij is studente sociologie. "Maar het besef komt traag, inderdaad."

HLN