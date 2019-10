Exclusief voor abonnees Jongeren verlost van baksteen in de maag? 24 oktober 2019

Bijna drie kwart van de Belgische vastgoedprofessionals maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Waar vandaag 72% van de gezinnen een eigen stulpje heeft, vrezen dat ze dat dit binnen tien jaar nog maar voor 65% zal gelden. Dat blijkt uit een rondvraag van ING. Ze wijten dit onder meer aan de hoge prijzen van de bouwgronden én aan de strenge ecologische normen. Al schrijft bijna de helft van de ondervraagden de gevreesde daling ook toe aan een veranderende voorkeur bij de jeugd, die een eigen woning almaar minder belangrijk zou vinden. De jongeren zelf denken daar anders over. Een kwart meent zelfs dat het in de toekomst net belangrijker wordt om een eigen huis te bezitten. (LB)

