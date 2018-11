Jongeren slikken almaar meer Rilatine 13 november 2018

Belgische jongeren met ADHD slikken almaar hogere dosissen Rilatine. Het aantal gebruikers blijft de jongste tien jaar stabiel: in Vlaanderen gaat het om 2,8% van de 6- tot 17-jarigen. Maar wie het ADHD-medicijn neemt, gebruikt er dus steeds meer van. In 2008 lag het gebruik nog op 150 dagdosissen per patiënt per jaar, vorig jaar waren dat er al 175 - een toename met 17%. Dat blijkt uit cijfers van de Socialistische Mutualiteiten.

