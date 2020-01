Exclusief voor abonnees Jongeren redden zichzelf uit kanaal 13 januari 2020

In Grobbendonk is zaterdag een auto met drie jongeren in het Albertkanaal beland. De bestuurder raakte wellicht verblind door de laagstaande zon. De drie hadden met vrienden afgesproken om te vissen in het kanaal. Hun kameraden waren al ter plekke en zagen het ongeval gebeuren. Zij hielpen de inzittenden - twee mannen van 20 en één van 21 - mee op het droge. Ze werden met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.