Exclusief voor abonnees Jongeren plunderen winkel en springen op klaarstaande trein 02 december 2019

00u00 0

Een groep van 15 jongeren heeft zaterdagavond een kranten- en voedingswinkel in Ternat beroofd. In enkele seconden tijd graaiden ze alles mee wat ze konden dragen. "Chips, drank, koekjes, snoep, ijs...", getuigt uitbater R.S. (34). "Voor ik besefte wat er gebeurde, waren ze alweer weg." De plunderaars spurtten naar het station aan de overkant van de straat en sprongen op een trein die klaarstond om te vertrekken. Dat was buiten R.S. gerekend. Hij liep hen achterna en verwittigde de treinbegeleider. De politie werd erbij gehaald en kon enkele boeven inrekenen. Zij zouden deel uitmaken van een jongerenbende die de voorbije weken al vaker overlast veroorzaakte in de Vlaams-Brabantse gemeente.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 18 uren 03 minuten 20 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode

Meer over R.S.

Ternat