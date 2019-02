Jongeren kunnen sterrenmenu scoren voor 59 euro 13 februari 2019

Wie tussen de 18 en 30 jaar is, kan zich vanaf vandaag inschrijven voor de tiende editie van Jong Keukengeweld. Die actie geeft jongeren de kans om de hele maand maart betaalbaar te eten in toprestaurants. Voor 49 euro krijg je een driegangenmenu met water en aangepaste wijnen of bieren. Voor 59 euro kan je je voeten onder tafel schuiven bij restaurants met een Michelinster of een Gault&Millau-score van minstens 15/20. Organisator Toerisme Vlaanderen wil jongeren zo in contact brengen met Vlaamse chefs. De lijst van de 63 deelnemende restaurants vind je op www.jongkeukengeweld.be. Reserveren kan vanaf 8 uur via de website. (AVA)