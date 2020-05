Exclusief voor abonnees Jongeren hebben hoegenaamd geen zin in zomerschool: "Ze willen vakantie" 25 mei 2020

Het idee van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) om zomerscholen op te richten valt op een koude steen bij de leerlingen, zo blijkt uit een bevraging van jeugd-vzw PEP! bij 1.490 Vlaamse jongeren. Meer dan de helft (56%) noemt het geen oplossing om de leerachterstand weg te werken. Amper een kwart vindt het een goed idee. "Bijna de helft van de leerlingen zegt 'zeker niet' te willen deelnemen aan de zomerschool. Enerzijds zijn ze ervan overtuigd dat zij geen achterstand hebben opgelopen dankzij de online lessen en anderzijds geven de leerlingen aan dat de coronaquarantaine zijn tol heeft geëist. Ze moeten online lessen volgen, zijn sociaal geïsoleerd en onzeker over de toekomst, missen ontspanning en hun hobby's. De nood aan vakantie is hoog." Veel jongeren vrezen ook dat de zomerschool een verlenging is van het schooljaar, met verplichte taken en toetsen.

