Exclusief voor abonnees Jongeren drinken later (maar niet met mate) 15 januari 2020

De leeftijd waarop jongeren beginnen te drinken en roken is in tien jaar tijd gestegen met één jaar. Er is nog goed nieuws: het regelmatig gebruik van alcohol is in het schooljaar 2017-2018 meer dan gehalveerd, terwijl het aantal regelmatige rokers bijna drie keer lager ligt in vergelijking met tien schooljaren eerder. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van scholieren door het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Daar wijzen ze er wel op dat leerlingen nog altijd even vaak dronken worden. Een kwart gaf aan in het voorgaande jaar dronken te zijn geweest, hetzelfde aantal zei weleens te bingedrinken.

